Korea Północna ma podwodnego drona. Może posłużyć nawet do ataku nuklearnego

Korea Północna wystrzeliła w niedzielę rano pocisk balistyczny. Według Kolegium Połączonych Szefów Sztabów armii Korei Południowej była to rakieta krótkiego zasięgu.

System tamtejszych dronów nazwano "Haeil", czyli tsunami. Jest on przeznaczony do ataków na wodach przeciwnika, a także niszczenia uderzeń marynarki wojennej wroga i portów operacyjnych. Dzieje się to za pomocą fali radioaktywnej, która jest wytwarzana przez podwodną eksplozję.