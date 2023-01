"Krótka piłka". W oparach obciachu, które trzeba wyjaśnić. Kto odpowie Tagliafico? Nawet jeśli piłkarze powinni pamiętać, że są od grania

Z perspektywy Cezarego Kuleszy jest to także gra na czas. Nie wierzę, żeby prezes futbolowego związku nie miał z góry ustalonej strategii, a tym bardziej że mógłby do-konywać wyboru na zasadzie chybił trafił. Zbyt wytrawnym jest biznesmenem i zbyt duże sukcesy (finansowe) osiągnął w życiu pozazwiązkowym, aby poważne kwestie potraktować w ten sposób. Dlatego nie mam wątpliwości, że i teraz świadomie myli tropy. Identycznie zresztą jak przed rokiem, gdy usilnie – w mediach zaprzyjaźnionych z PZPN – promowana była kandydatura Adama Nawałki, ale ostatecznie wybór padł na Michniewicza.

Miliony Michniewicza

Wybór skądinąd słuszny, ponieważ wszystkie cele sportowe, jakie postawiono przed trenerem Czesławem, zostały wykonane, co przełożyło się na kilkadziesiąt milionów (liczonych w złotówkach) wpływów do związkowej kasy. Głównie z FIFA, za awans na mundial i wyjście z grupy na turnieju w Katarze, ale także z UEFA – za Ligę Narodów. Dzięki temu budżet naszej piłkarskiej federacji jest niezagrożony, a Kulesza ma spokój; już dziś – choć daleko jeszcze nawet do połowy kadencji – może (i to nie tylko wśród regionalnych baronów) uchodzić za prezesa skutecznego.