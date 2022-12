Kruk z Kataru, przed wielkim finałem mundialu: Reprezentacja Argentyny jest jak rodzina. Złożona wyłącznie z żołnierzy Scaloniego

Jakie to uczucie być dziennikarzem z kraju, którego reprezentacja awansowała do finału piłkarskich mistrzostw świata?

Leandro Rodriguez: Dla mnie Argentyna to najlepszy zespół tego turnieju. Zaczęliśmy od wpadki z Arabią Saudyjską, ale potem nie daliśmy się już pokonać. Potrafiliśmy wybrnąć z kryzysowych chwil w dramatycznym ćwierćfinale z Holandią, w każdym meczu zdobywaliśmy gole. Z Holendrami byliśmy lepsi od przeciwnika, tylko dopadł nas kryzys - pogubiliśmy się pod koniec drugiej połowy. Już w dogrywce przejęliśmy inicjatywę, były okazje, ostatecznie doszło do konkursu karnych. Mając w bramce Emiliano Martineza i pamiętając półfinał Copa America 2021 z Kolumbią byłem przekonany, że wyeliminujemy Holendrów. Takie ciężkie przeprawy konsolidują zespół Lionela Scaloniego. W spotkaniu z Chorwacją mieliśmy kontrolę i wygraliśmy pewnie 3:0. Cieszę się ogromnie i wierzę, że ostatnie słowo powiemy w finale. Na to złoto najbardziej zasługuje Leo Messi, najlepszy piłkarz świata.