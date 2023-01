Kto selekcjonerem reprezentacji Polski? Andrzej Juskowiak: To odpowiedni kandydat!

Piłkarska Polska czeka na wybór nowego selekcjonera reprezentacji. Prawdopodobnie stanie się to jeszcze w tym miesiącu. Jakiego trenera na najbliższe lata potrzebuje polska kadra?

Reprezentacja potrzebuje selekcjonera, który będzie w stanie wykrzesać więcej potencjału z piłkarzy, których mamy. Nie ma wątpliwości, że takich posiadamy, umiejących grać ofensywnie, do przodu i co pokazują w swoich klubach. Oczekuję na trenera, który będzie w stanie zaproponować Polskiemu Związkowi Piłki Nożnej pomysł jak właśnie wykorzystać dla kadry takich zawodników. To nie jest koncert życzeń. Do piłkarzy, których mamy trzeba dobrać po prostu odpowiednią taktykę. Nie można iść na skróty, tak jak ostatnio podczas mistrzostw świata w Katarze, że skomasowana defensywa ma nam zagwarantować jakiś wynik. Chodzi też o to, żeby reprezentacja dawała radość kibicom i prezentowała atrakcyjny futbol.