Leki przeciwbólowe mogą nasilać stany zapalne stawów. Osoby z chorobą zwyrodnieniową stawów nie odnoszą korzyści z leczenia NLPZ

Leki przeciwzapalne niesprawdzone w chorobie zwyrodnieniowej stawów

Choroba zwyrodnieniowa stawów to najczęstsza choroba układu ruchu i samych stawów. A jednocześnie najczęstsza choroba przewlekła i jedna z głównych, które przyczyniają się do rozwoju niepełnosprawności. Na całym świecie cierpi na nią ponad 500 milionów osób. Liczba chorych w Polsce to co najmniej 2 miliony, choć mówi się też, że dotyka nawet 17 proc. społeczeństwa. Choruje około dwóch razy więcej kobiet niż mężczyzn.

Zmiany związane z choroba zwyrodnieniową stawów (ang. osteoarthritis, OA), nazywaną też osteoartretyzmem, najczęściej dotyczą stawów dłoni oraz stawów biodrowych i kolanowych. W przebiegu schorzenia dochodzi do pogorszenia jakości i ubytków chrząstki stawowej. Zanikowi ulega sprężysta i śliska chrząstka, która umożliwia swobodne przemieszczanie się powierzchni stawowych, a zarazem amortyzuje wstrząsy działające na staw. To prowadzi do dalszej degradacji tkanek. Zmianom towarzyszy stan zapalny i objawy takie jak ból, opuchlizna i sztywność.