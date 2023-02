Maciej Kot wraca do PŚ. "Nie podłamał się, ale idzie jak po grudzie"

Przed nami dwa konkursy Pucharu Świata w Rasnovie. W zawodach indywidualnych w sobotę wystąpi czterech reprezentantów Polski: Maciej Kot, Jan Habdas, Tomasz Pilch i Kacper Juroszek. Pana syn wraca do rywalizacji w PŚ po ponad czterech miesiącach. Jakich jego skoków się spodziewa?

Maciej pojechał do Rumunii z nadziejami na dobry wynik. Na treningach w Polsce pod okiem Macieja Maciusiaka prezentował się dobrze i jest pozytywnie nastawiony do występu w Rasnovie. Teraz dostał szansę i na pewno będzie ją chciał wykorzystać. Chciałbym, żeby się przełamał i zdobył punkty w stawce, która nie ma co kryć, jest trochę kadłubowa. O punkty powinno być zatem nieco łatwiej, ale za darmo nikt ich nie odda. Liczę, że jeśli dobrze zaprezentuje się w Rasnovie, doda mu to dodatkowego bodźca do udanych startów w końcówce sezonu.