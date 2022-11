Mały Katar i wielka piłka. To będzie mundial, jakiego świat nie widział

Wjednym z ostatnio udzielonych wywiadów Sepp Blatter, były prezydent FIFA, stwierdził, że oddanie Katarowi organizacji piłkarskich mistrzostw świata było błędem. Trochę za późno na takie wyznanie, szczególnie ze strony człowieka, który przed czternastu laty jako pierwszy podał pomysł wysłania najlepszych piłkarzy świata na piaski pustyni w Zatoce Perskiej. Już w niedzielę mecz otwarcia najbardziej kontrowersyjnego mundialu w historii futbolu.

Gdy Sepp Blatter w lutym 2008 roku beztrosko rzucił w kierunku emira Hamada bin Chalify Al Saniego słowa „zamierzamy sprowadzić Puchar Świata do Kataru”, nie przypuszczał, że tym samym wywraca świat futbolu do góry nogami. Siedzący obok Mohamed bin Hammam, członek Komitetu Wykonawczego FIFA i szef federacji azjatyckiej, początkowo sądził, że się przesłyszał. Gdy zrozumiał, że to dzieje się naprawdę, uznał, że boss ze Szwajcarii nie mógł wymyślić lepszego sposobu na połechtanie ego monarchy. Łysiejący, jowialny prezydent FIFA bawił się w najlepsze, widząc reakcję na swoje słowa, po czym zadowolony wrócił do Zurychu, zostawiając Bin Hammama, byłego piłkarza i menedżera klubu Al Rayyan, z problemem, jak wytłumaczyć emirowi, że nie wszystkie marzenia się spełniają.