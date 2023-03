Mariusz Kamiński: Przejście w Bobrownikach będzie zamknięte do czasu uwolnienia Poczobuta z więzienia

Przejście w Bobrownikach. Jasny sygnał dla Białorusi

Zapadł wyrok w sprawie Andrzeja Poczobuta, dziennikarza i członka zarządu represjonowanego przez reżim Związku Polaków na Białorusi. Sąd w Grodnie skazał go na 8 lat kolonii karnej. Był on oskarżony…

– Strona białoruska otrzymała bardzo, bardzo czytelny sygnał – dopóki Andrzej Poczobut jest w więzieniu, dopóty zamknięte będzie przejście w Bobrownikach. I jeśli będą podejmowane dalsze represje i prowokacje wobec mniejszości polskiej i państwa polskiego, będą dalsze kroki. Strona białoruska ma pewną jasność co do tego. Jeżeli Andrzej Poczobut zostanie jutro zwolniony, pojutrze zostanie otwarte przejście w Bobrownikach – powiedział minister Kamiński w rozmowie z Polskim Radiem 24.

Kim jest Andrzej Poczobut i dlaczego siedzi w więzieniu?

49-letni Andrzej Poczobut to działacz polskiej mniejszości, członek władz Związku Polaków na Białorusi i dziennikarz z Grodna, został zatrzymany w marcu 2021 roku i od tamtej pory stale przebywa w więzieniu. Sąd w Grodnie skazał go na 8 lat kolonii karnej. Był on oskarżony przez białoruski reżim o „wzniecanie nienawiści” i „rehabilitację nazizmu”. Wcześniej spędził on w areszcie niemal 500 dni, co jest jednym z niechlubnych rekordów na Białorusi.