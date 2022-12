Medale i rozczarowania. Podsumowujemy starty Polaków w sportach walki w 2022 roku

Zapasy

Podsumowanie rozpoczynamy od zapasów. To był całkiem udany rok dla polskich zapaśników. Z dwóch najważniejszych imprez "biało-czerwoni" przywieźli łącznie jedenaście medali. Podczas wrześniowych mistrzostw świata w Belgradzie wywalczyli dwa medale. Trzecie miejsce w kategorii do 50 kg., zajęła Anna Łukasik, brąz zdobyła też Anhelina Łysak w kategorii do 57 kilogramów.

Miesiąc później, w Budapeszcie odbyły się mistrzostwa Europy. W stolicy Węgier nasi reprezentanci zdobyli dziewięć medali, jeden srebrny i aż osiem brązowych. Wicemistrzynią Europy w kategorii do 59. kg została Jowita Wrzesień. Na najniższym stopniu podium stanęli, Anna Łukasik kat. 50 kg, Eduard Grigorjew, kat. 61. kg, Sebastian Jerzański, kat. 86 kg., Zbigniew Baranowski kat. 97 kg., Radosław Baran kat. 125 kg., Katarzyna Krawczyk kat. 53 kg., Natalia Kubaty kat. 62 kg oraz Natalia Strzałka w kategorii do 68 kg.