Minister sportu: Polski tenis w żadnym stopniu nie może być ofiarą zamieszania w PZT

Kiedy zorganizujemy mundial w Polsce? Czy mamy takie ambicje, czy mamy takie możliwości?

Nie słyszałem, żebyśmy planowali starania o mundial w Polsce, a inicjatywa zawsze musi wyjść ze związku sportowego zajmującego się daną dyscypliną. Rzeczywiście, mamy w kraju sporo dobrych i nowoczesnych stadionów, które zostały wybudowane na Euro 2012 i później, więc dlaczego nie? Jestem otwarty na takie projekty, zawsze można by też pomyśleć o kooperacji z jakimś innym krajem. Podkreślam jednak, że impuls musiałby przyjść ze związku, w tym przypadku z PZPN.

Polityka jest mocno obecna na mundialu w Katarze, a krytyka – uzasadniona - wycelowana w kierunku FIFA oraz pod adresem gospodarzy ograniczających swobody obywatelskich. To dobry pomysł i dobre miejsce, na uprawianie polityki?

Odpowiedź na tak postawione pytanie jest skomplikowana, i musiałaby być bardzo długa. Dlatego ograniczę się do oceny sytuacji… sprzed 4 lat, gdy nikomu nie przyszło do głowy, żeby cokolwiek manifestować w Rosji, w kierunku Władimira Putina. A przypomnę, że mundial rozgrywany był już po aneksji Krymu, po wojnie w Gruzji, więc zbrodnicze nastawienie Federacji Rosyjskiej było już znane, nie było dla nikogo żadną tajemnicą. Historia nauczyła nas, że było to bardzo złe miejsce do organizacji takiego turnieju i sportowego święta, jak piłkarski mundial. Mam nadzieję, że cały sportowy świat wyciągnie z tej lekcji właściwe wnioski.