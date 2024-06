Modi wygrywa wybory w Indiach, ale traci większość. To zła informacja dla Putina

Po kilku tygodniach głosowania (Indie mają rekordową liczbę uprawnionych do głosowania, blisko 699 mln osób) ogłoszono we wtorek wyniki. Pokazały one, że z ambitnego planu BJP nic nie wyszło - partii Modiego nie udało się zdobyć nawet 50 procent mandatów, by przekroczyć próg 272 miejsc wymagany do samodzielnego utworzenia rządu.