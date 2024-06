NATO wyśle wojska na Ukrainę? Jasne stanowisko szefa Sojuszu

NATO wyśle wojska na Ukrainę?

„Ukraina ma prawo się bronić i każdy kraj pomaga na swój sposób” – odpowiedział szef NATO, zapytany o planowane przez Francję wysłanie na Ukrainę instruktorów wojskowych.

Stoltenberg podkreślił, że obecnie „nie dostrzega zagrożenia militarnego dla żadnego kraju NATO”. Rosja jest bardzo zajęta na Ukrainie i oczywiście może odbudować swoje siły, ale zadaniem Sojuszu jest to, by nie dopuścić do ataku na terytorium swoich państw członkowskich. „To zły sposób myślenia, by odliczać czas do wybuchu wojny, jeśli przez 75 lat NATO temu zapobiegało” – ocenił.