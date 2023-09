Niemcom brakuje miejsc dla migrantów. Przygotowano natychmiastowe środki

Niemcy nie mają miejsca na migrantów

Berlin jest na granicy swoich możliwości w sprawie migrantów w Niemczech. Trzeba szybko stworzyć 4000 miejsc dla uchodźców w hotelach, halach miejsc dla uchodźcówi hangarach - taką informację przekazał w środę niemiecki dziennik "Bild", powołując się m.in. na informacje urzędników.

Do końca roku spodziewanych jest łącznie 10 300 osób ubiegających się o azyl, głównie z Syrii, Kurdów z Turcji i Afgańczyków - około jedna trzecia z nich pozostanie w mieście. To jednak nie wszystko, bo za zachodnią granicę Polski przyjeżdżają również osoby z rozdartej wojną Ukrainy. Sugeruje się, że w tym samym czasie do Niemiec przybędzie ich około tysiąc osób.

