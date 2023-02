"O Szablę Wołodyjowskiego". Powrót po trzech latach Zbigniew Czyż

Puchar Polski w szermierce, Bydgoszcz 2022 rok. Dariusz Bloch / Polska Press

Po trzech latach do Warszawy ponownie zawita cała czołówka, by walczyć w 66. już edycji turnieju "O Szablę Wołodyjowskiego", najstarszej imprezy w kalendarzu szermierczego Pucharu Świata. Od poprzednich zawodów minęły trzy lata, a przerwa wynikała z pandemii COVID-19. "To były trzy długie lata, bardzo się już za Szablą Wołodyjowskiego stęskniliśmy". Dlatego postaramy się, żeby zawody miały odpowiednią oprawę" - powiedział PAP dyrektor generalny Polskiego Związku.