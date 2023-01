Paweł Abratkiewicz specjalnie dla nas: Realizuję program, który w Rosji przynosił dobre wyniki Zbigniew Czyż

Przejęcie reprezentacji Polski, to dla mnie nowe, poważne wyzwanie. Jest nad czym pracować, jest wiele rzeczy do zrobienia. Będziemy robić wszystko, żeby w jak najszybszym czasie dołączyć do światowej czołówki. Staram się realizować z łyżwiarzami program, który przynosił dobre wyniki i sukcesy w Rosji. Tam również wszystko wymagało jednak trochę czasu - mówi w specjalnej rozmowie dla nas Paweł Abratkiewicz, trener reprezentacji Polski w łyżwiarstwie szybkim.