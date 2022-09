Piękny umysł z Polski, czyli historia Jana Krzysztofa Dudy OPRAC.: Izabella Matczak

Godzinami potrafił bawić się jedną zabawką. Był cierpliwy i skoncentrowany. Zauważyła to jego mama Wiesława i zachęciła go do gry w szachy. I, jak się okazało, to był strzał w dziesiątkę! Teraz Jan Krzysztof Duda jest szachowym arcymistrzem i najlepszym polskim szachistą w historii. Jego tata odszedł wcześnie, stery przejęła wtedy mama Janka, Wiesława. I tak jest do dziś. Teraz Jan Krzysztof Duda ma 24 lata, a mama nadal jest najważniejszą osobą w jego sztabie. Ale nie tylko ona pracuje na sukcesy Janka. Bo, żeby głowa "działała" cały czas na pełnych obrotach, to ciało też musi być odpowiednio przygotowane. Dlatego "Team Duda" jest coraz liczniejszy. Ekipa szachowego arcymistrza ma też do dyspozycji "park maszyn". O co chodzi? Jak działa zaplecze technologiczne naszego mistrza? To oraz wiele innych ciekawych szczegółów na temat swojego życia arcymistrz zdradził nam w ekskluzywnej rozmowie. Koniecznie zobacz VIDEO!