Piłka ręczna. Reprezentacja Polski ze zmiennym szczęściem. Rewelacja z Kielc

Nieudane mistrzostwa Europy

2022 rok rozpoczął się od mistrzostw Europy rozgrywanych na Słowacji i Węgrzech. Reprezentacja Polski rywalizowała w pierwszej fazie turnieju z Niemcami, Austrią i Białorusią. Zanotowała dwa zwycięstwa, z drużynami Austrii i Białorusi, doznała porażki z naszymi zachodnimi sąsiadami. Cztery punkty dały podopiecznym Patryka Rombla awans do drugiej fazy turnieju. W niej, w grupie II, "biało-czerwoni" zagrali z Hiszpanią, Szwecją, Norwegią i Rosją. Polacy zdołali wywalczyć tylko jeden punkt, remisując spotkanie, kończone w niecodziennych okolicznościach, z Rosją 29-29. W pozostałych pojedynkach, reprezentacja Polski musiała uznać wyższość rywali i nie awansowała do dalszej fazy mistrzostw Europy. Ostatecznie, nasza kadra sklasyfikowana została na 12. miejscu. Mistrzostwo Europy wywalczyła Szwecja, drugie miejsce zajęła Hiszpania, trzecie Dania.

Historyczne mistrzostwa świata w Polsce

Drużyna selekcjonera Patryka Rombla rozpoczęła właśnie ostatni etap przygotowań do zbliżających się wielkimi krokami mistrzostw świata. Te, w dniach od 11 do 29 stycznia, rozegrane zostaną w Polsce i Szwecji. "Biało-czerwoni" zagrają w grupie z B z Francją, Słowenią i Arabią Saudyjską. Niestety, kontuzja wykluczyła z udziału w turnieju Kamila Syprzaka.

Reprezentacja Polski kobiet kontynuuje "passę"

Piłkarze ręczni z Kielc wciąż dominują

W klubowej piłce ręcznej w wydaniu mężczyzn dominację podtrzymała drużyna z Kielc. Łomża Vive znów okazała się lepsza od Orlenu Wisły Płock, po raz 11. z rzędu sięgnęła po mistrzostwo Polski. O ostatecznych rozstrzygnięciach w PGNiG Superlidze zadecydował mecz w Płocku, który podopieczni Talanta Dujszebajewa wygrali po rzutach karnych. Vive zaprezentowało się znakomicie także w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Polski zespół zdołał awansować nie tylko do Final Four, ale też do wielkiego finału. W nim, piłkarze ręczni z Kielc nie mieli już tyle szczęścia, co w rozgrywkach ligowych. Po rzutach karnych ulegli Barcelonie i musieli się zadowolić drugim miejscem, co i tak jest ogromnym sukcesem drużyny ze stolicy województwa świętokrzyskiego.