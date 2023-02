Piotr Małachowski wrócił do Polski. Rozpoczął współpracę z Ewą Swobodą

Od pięciu dni przebywa pan w Polsce. Co sprowadziło pana do ojczyzny, z trwających od września ubiegłego roku długich wakacji z rodziną na Dominikanie?

Stęskniłem się za Polską. To jest mój kraj i zawsze za nim będę tęsknił. Przyjechałem na dwa tygodnie pozałatwiać pewne sprawy.

To sprawy zawodowe?

Część z nich dotyczy mojej pracy, a właściwie nowych obowiązków. Od niedawna, poza tymi związanymi z organizacją Memoriału Kamili Skolimowskiej, jestem także menadżerem niektórych polskich lekkoatletów. To efekt mojej współpracy z Marcinem Rosengartenem, któremu od niedawna zacząłem pomagać.

Z jakimi lekkoatletami nawiązał pan współpracę i na czym będzie polegać?

Współpraca dotyczy startów lekkoatletów na mityngach w Polsce, jak chociażby na mityngu ORLEN Cup w Łodzi, zaplanowanym na najbliższą sobotę, czy rozpoczynającym się wkrótce ORLEN Copernicus Cup w Toruniu. Organizuję zawodnikom starty, negocjuję kontrakty przed zbliżającymi się zawodami w hali. Współpracuję m.in z Ewą Swobodą, Justyną Święty-Ersetic, Michałem Haratykiem, Marcinem Krukowskim, Natalią Kaczmarek, czy Kajetanem Duszyńskim. To jest cała grupa Marcina Rosengartena. Stworzył mi możliwość sprawdzenia siebie i swoich możliwości w trochę nowej roli, nauczenia się czegoś nowego.