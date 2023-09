Policja przerwała spektakl z udziałem polskich gwiazd. Ludzie zaczęli wychodzić. "Nie jest możliwe grać w takich warunkach" Małgorzata Puzyr

Spektakl "Imię" w Zielonej Górze przerwany w zaskakujących okolicznościach fot. PAP/Andrzej Rybczyński

Do niecodziennego zdarzenia doszło w Zielonej Górze. Podczas spektaklu "Imię", do sali wszedł policjant, oznajmiając widowni, że jeśli nie przeparkują samochodów zaparkowanych na zakazie, to będą one odholowane. Ta informacja kompletnie rozbiła przedstawienie, w którym grali topowi polscy aktorzy.