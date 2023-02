Polski skoczek zrobi wielką karierę? Adam Małysz, Kamil Stoch i Dawid Kubacki nie odnosili takich sukcesów!

Jan Habdas dołączył dwa dni temu do grona polskich medalistów mistrzostw świata wśród juniorów. Niespełna dwudziestoletni zawodnik z LKS-u Klimczok Bystra wywalczył brązowy medal w Whistler skacząc 96 i 94,5 metra. Wygrał Fin Vilho Palosaari, drugi był Austriak Jonas Schuster. Brąz Habdasa jest trzynastym medalem dla Polski, a szóstym w konkursie indywidualnym w historii startów Biało-Czerwonych na mistrzostwach świata juniorów. Habdas w obecnym sezonie Pucharu Świata wywalczył już pierwsze punkty podczas konkursu w Zakopanem zajmując 21. miejsce.

Mateusz Rutkowski mógł zostać drugim Małyszem

Czy sukces młodego Polaka w Whistler może zwiastować jego wielką karierę? Śledząc największe sukcesy naszych reprezentantów podczas zawodów tej rangi można wysnuć wniosek, że niekoniecznie tak musi być. Jak dotąd żadnemu z dwóch polskich złotych medalistów, Mateuszowi Rutkowskiemu i Jakubowi Wolnemu nie udało się przebić do ścisłej światowej czołówki wśród seniorów. Co więcej, ten pierwszy zaledwie trzy lata po sukcesie, mając zaledwie dwadzieścia lat zakończył karierę. Jak się później okazało, jego sukces "przyszedł za szybko". Jakub Wolny, co prawda całkiem udanie radzi sobie w zawodach Pucharu Świata, ale z najlepszymi skoczkami na świecie wciąż nie potrafi skutecznie rywalizować.