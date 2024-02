Premier Donald Tusk o CPK: ta decyzja musi być przemyślana i nie może mieć kontekstu politycznego

Przekop „trzeba dokończyć, czy się on Tuskowi podoba, czy nie”

Donald Tusk na spotkaniu z mieszkańcami wskazał, że pomysł przekopu Mierzei Wiślanej "był kontrowersyjny od samego początku".

Miał sporo zwolenników, szczególnie w Elblągu i okolicach. To nie tylko poprzednia ekipa była zdeterminowana, żeby zbudować ten przekop. Były argumenty za i przeciw – powiedział premier.

Moim zdaniem, to przedsięwzięcie było jednak bardzo przeskalowane, w sensie kosztów. Mamy przekop, de facto jest niedokończony, kosztował dużo więcej niż zakładano, w sumie z 2 mld zł, ale nie możemy marnować czegoś, nawet jeśli to zostało przeskalowane albo przepłacone, tylko dlatego, że to robili poprzednicy – stwierdził.

„Jeśli chodzi o przekop na Mierzei Wiślanej - sprawa jest prosta. Trzeba go dokończyć, czy on się Tuskowi podoba, czy nie. To naprawdę nie ma znaczenia. Chcę wam powiedzieć, że te 9 kilometrów zostanie w tym roku zaczęte, a te 900 metrów, które ma doprowadzić do portu w Elblągu - w przyszłym roku rozpoczniemy przygotowania do tego. I nikt nie będzie szantażował Elbląga, że mu się zabierze ten port” – zapewnił premier.