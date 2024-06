Przedziwna sytuacja. Pięć zwycięstw i jedna porażka reprezentacja Polski i... strata punktów w światowym rankingu Łukasz Konstanty

Fot. volleyballworld.com

Pięć zwycięstw i jedna porażka to aktualny bilans polskiej reprezentacji siatkarzy w tegorocznej Lidze Narodów. Co zaskakujące, ta jedna przegrana odbiła się na rankingu znacznie mocniej niż suma punktów zdobytych za wszystkie wygrane. Mimo to Biało-Czerwoni wciąż utrzymują się na szczycie klasyfikacji.