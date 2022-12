Rakotwórcze produkty. Co cię może zabić? Tego unikaj, by zmniejszyć ryzyko zachorowania na raka JK

Choć przez długi czas co do wpływu diety na rozwój nowotworów były wśród naukowców pewne wątpliwości, dziś możemy powiedzieć z całą pewnością - nasz jadłospis może zwiększać ryzyko zachorowania na raka. Badania naukowe dokładnie wskazują, których produktów lepiej unikać, jeśli chcemy zachować zdrowie. Czego nie jeść, by nie zwiększać szansy zachorowania na nowotwór? Zobacz listę rakotwórczych produktów