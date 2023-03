Reprezentacja Polski. Ben Lederman zdradził kulisy: Byłem kompletnie zaskoczony! [WIDEO]

U poprzednich selekcjonerów to właśnie Lewandowski miał w zwyczaju zabierać głos jako pierwszy. Tym razem kolejność została jednak zmieniona. Powód zdawał się oczywisty. Kapitan dopiero w nocy z niedzieli na poniedziałek opuścił Camp Nou w Barcelonie po pokonaniu Realu Madryt w El Clasico (2:1). Siłą rzeczy nie był w stanie przylecieć do Warszawy na czas. - Robert jest w samolocie, jeszcze nie przyleciał. Nie było szans, żeby pojawił się na konferencji - potwierdził tuż przed godziną czternastą rzecznik prasowy Jakub Kwiatkowski.

Dzień wcześniej przyjechał do Warszawy za to Ben Lederman i to on zmierzył się z pytaniami dziennikarzy. Pomocnik Rakowa Częstochowa to największe zaskoczenie wśród 25 wybranków Fernando Santosa. Selekcjoner widział go tylko raz na żywo, ale to wystarczyło do podjęcia śmiałej decyzji. Śmiałej, ponieważ kosztem Grzegorza Krychowiaka, od lat lidera środka pola naszej reprezentacji.