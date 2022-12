Roberta Metsola: To Punkt zwrotny w historii Europy

Jaka definicja polityki jest dla pani najbliższa?

Polityka to praca na rzecz interesu ogółu. Polityk to osoba, która musi zawsze starać się znaleźć rozwiązania dla rzeczywistych problemów obywateli. Osoba, która dostarcza i osoba, która wierzy w odpowiedzialność, bo tak jest w każdych wyborach. Polityk musi być również liderem - kimś, kto ma wizję i jest gotów przeforsować swoje argumenty. To właśnie staram się robić jako polityk: walczyć o to, w co wierzę, bez względu na wszystko.

Jak ważna dla polityków jest umiejętność zarządzania zmianą?

Elastyczność i gotowość do radzenia sobie z nieoczekiwanymi sytuacjami jest bardzo ważna. Kiedy zostałam przewodniczącą Parlamentu Europejskiego, byłam przygotowana na przejęcie, ale oczywiście nie spodziewałem się, że na naszym kontynencie wybuchnie wojna. 24 lutego był punktem zwrotnym dla UE: jako Unia musieliśmy odnaleźć się w nowej rzeczywistości, w której wszystko, co do tej pory uważaliśmy za naturalne, stało się zagrożone. Ale zareagowaliśmy szybko i sprawnie. Szok wywołany rosyjską inwazją na Ukrainę zjednoczył Europejczyków.