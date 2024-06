Śledztwo dotyczące Funduszu Sprawiedliwości. Dwa kolejne zarzuty dla księdza Michała O.

Nowe zarzuty dla ks. Michała O.

Prokuratura bada Fundusz Sprawiedliwości

Pod koniec stycznia prokurator generalny Adam Bodnar utworzył zespół śledczy w Prokuraturze Krajowej do zbadania prawidłowości zarządzania i wydatkowania środków z Funduszu Sprawiedliwości, powołanego do zapewnienia natychmiastowej i bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem. 19 lutego wszczęte zostało śledztwo w spawie prawidłowości zarządzania i wydatkowania środków z Funduszu Sprawiedliwości.

Premier Tusk skomentował kolejne zarzuty dla księdza

Łącznie prokuratura postawiła w tej sprawie zarzuty siedmiu osobom. To m.in. byli i obecni urzędnicy Ministerstwa Sprawiedliwości, zajmujący się funduszem. Zarzuty w końcu marca usłyszał m.in. ks. Michał O. beneficjent środków z Funduszu Sprawiedliwości z fundacji „Profeto”. Dotyczyły one tego, że podejrzane osoby działając wspólnie i w porozumieniu doprowadziły do udzielenia wsparcia finansowego fundacji, mimo że fundacja ta nie spełniała warunków formalnych i merytorycznych do uzyskania dotacji. 4 czerwca zarzuty dla ks. Michała O. zostały uzupełnione.