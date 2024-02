Sprzeciwiamy się zastraszaniu protestujących rolników. Stanowisko Konfederacji

Nawiązując do przypadku Olszewskiej, wicemarszałek sprzeciwił się zastraszaniu rolników biorących udział w proteście. Jak wyjaśnił, po publikacji nagrania nawołującego do strajku w mediach społecznościowych , rolniczka z Podlasia miała być zastraszana i zmuszona do usunięcia wideo.

„10 dni temu pani Julita opublikowała na TikToku filmik wzywający rolników do protestu. Kilka godzin po publikacji nagrania, w którym skrytykowała wiceministra rolnictwa Michała Kołodziejczaka, do jej gospodarstwa przyjechało dwóch mężczyzn z sugestią, że powinna usunąć wideo” – powiedział.

Kołodziejczak w poniedziałek w Studiu PAP potwierdził, że dzwonił do Olszewskiej zdając jej sprawozdanie z tego co robi w ministerstwie rolnictwa oraz powiedział, że kierowane w jego stronę inwektywy są "co najmniej nieuczciwe". Podkreślił, że to nieprawda, jakoby nasłał na nią jakichś dwóch mężczyzn oraz poprosił, aby skoro zanotowała tablice rejestracyjne samochodu którym przyjechali, zgłosiła tę sprawę na policję.