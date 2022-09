Stan zdrowia Karoliny Pisarek. Co jej dolega? Czy celebrytka wróci do "Tańca z gwiazdami"?

Co dolega Karolinie Pisarek?

Karolina Pisarek w serii nagrań zamieszczonych na InstaStories na wstępie podziękowała fanom za wszystkie ciepłe słowa.

"Ostatnie dni leżałam nieruchomo, właściwie to nie mogłam nawet oczu otworzyć. Głowa mi pękała, tykała jak bomba, do końca nie wiedziałam, co jest grane. Jeździłam z rezonansu na rezonans" - wspominała. Przyznała, że obecnie zażywa silne leki przeciwbólowe i sterydy.

Jak poinformowała, lekarze wykryli w jej głowie torbiel, która znajduje się na przysadce mózgowej.