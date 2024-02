Super Bowl 2024. Wystąpi Usher, na trybunach Taylor Swift. Gdzie obejrzeć?

Super Bowl 2024 już tej nocy. Jedno z najgłośniejszych sportowych wydarzeń roku ponownie przyciągnie tłumy przed ekrany. Równie głośno, co o wydarzeniach na boisku, jest o całej rozrywkowej otoczce. Czego możemy spodziewać się tym razem? Gdzie oglądać Super Bowl 2024?

Super Bowl 2024 już w nocy

Super Bowl 2024 zbliża się wielkimi krokami. Jedno z największych wydarzeń sportowych w roku kalendarzowym odbędzie się tej nocy z niedzieli na poniedziałek. Tegoroczny 58. finał Super Bowl odbędzie się na Allegiant Stadium w Las Vegas, które może pomieścić około 65 tysięcy widzów. Na przeciw siebie staną natomiast drużyny Kansas City Chief, która będzie bronić zdobytego przed rokiem trofeum, oraz San Francisco 49ers. Chociaż futbol amerykański nie jest na co dzień najpopularniejszym sportem na świecie, Super Bowl za każdym razem przyciąga miliony fanów przed ekrany. Powodem tego są jednak nie tylko wydarzenia sportowe, ale cała otoczka, która niejednokrotnie okazuje się być równie ciekawa, a dla niektórych ciekawsza, niż sam mecz.

Super Bowl 2024, czyli święto nie tylko sportowe

Super Bowl wzbudza zainteresowanie na całym świecie, a jednymi z osób, które jak najlepiej chcą wykorzystać tak gorące emocje, są reklamodawcy.

Ceny reklamy Super Bowl 2024 podczas przerw, gdy trwa transmisja Super Bowl, osiągają milionowe kwoty. W 2023 roku za 30-sekundowy spot reklamowy trzeba było zapłacić około siedem milionów dolarów, co było największą kwotą w historii. Reklamy to jednak nie wszystko. Każda okazja jest dobra, by się pokazać i dobrze zarobić. Podczas tegorocznego finału Super Bowl 2024 na trybunach powstanie specjalna loża, której cena również może przyprawić o ból głowy. Ten kosztował 2,5 miliona dolarów, a w zamian zaoferuje kibicom niezwykle pyszne, odpowiednie do wydarzeń sportowych, menu.

Ogromne zainteresowanie przekłada się również na ogromne ceny biletów. Przychód z meczu Super Bowl to około pół miliarda dolarów i nie ma co się dziwić takiej kwocie. Najtańsze bilety na - w dalszym ciągu - jeden mecz NFL to około 9-10 tysięcy dolarów.

Taylor Swift gwiazdą Super Bowl 2024

Podczas Super Bowl 2024 może okazać się, że to wcale nie futboliści będą głównymi gwiazdami wieczoru. Show może skraść im...Taylor Swift. Piosenkarka w ostatnim czasie robi furorę w mediach i jest prawdziwą supercelebrytką.

Wiemy już, że Taylor Swift pojawi się podczas tegorocznego finału amerykańskiej ligi futbolu amerykańskiego. Jej obecność nie będzie przypadkowa. Wokalistka z całych sił będzie ściskać kciuki za Kansas City Chiefs. W drużynie obrońców trofeum gra Travis Kelce - prywatnie partner muzycznej gwiazdy. Jesteśmy na Google News. Dołącz do nas i śledź Portal i.pl codziennie. Obserwuj i.pl! Czy transmisja Super Bowl 2024 okaże się być transmisją z kibicowania Taylor Swift? Tego przekonamy się już w nocy, jednak z całą pewnością realizatorzy kilkukrotnie odnajdą piosenkarkę pośród tłumu fanów.

Usher muzyczną gwiazdą

Czym byłby Super Bowl bez kultowego koncertu muzycznej gwiazdy w przerwie meczu? Tradycja kultywowana jest rok w rok i nie inaczej będzie tym razem. W przeszłości występowały już głośne nazwiska. Fani na stadionie i przed telewizorami mogli słuchać i oglądać chociażby występów Phila Collinsa w 2000 roku czy Stevena Tylera z Brittney Separs w 2001 roku.

Podczas poprzedniego finału Super Bowl fanów zachwycił występ Rihanny. W tym roku natomiast przed publicznością wystąpi kolejne głośne nazwisko. Nie będzie to, co prawda, wspomniana już Taylor Swift, ale koncert Ushera również powinien porwać fanów do dalszego kibicowania. Tym bardziej, że muzyk zapowiedział, iż na scenie towarzyszyć będą mu inne wybitne postacie ze świata muzyki.

Super Bowl 2024 - transmisja, gdzie oglądać?

Super Bowl 2024 będą mogli śledzić również widzowie z Polski. Rozrykowo-sportowe show będzie w tym roku pokazywane z aż 165 kamer.

Za transmisję Super Bowl 2024 w Polsce odpowiadał będzie Polsat. Początek transmisji o godzinie 0:05, 12 lutego, na kanale głównym Polsatu, a także na Polsat Sport i Polsat Box Go w internecie. Za polski komentarz odpowiadać będą z kolei Jędrzej Stęszewski i Witold Cebulewski.