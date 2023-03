Syn Edyty Górniak mocno o ojcu i jego dzieciach. Allan Krupa: Nie mam brata, siostry, czy kogokolwiek, kogo on sobie zrobi

Dariusz Krupa w 2014 roku pod wpływem narkotyków potrącił śmiertelnie 63-letnią kobietę. Wcześniej był w związku małżeńskim z Edytą Górniak, z którą ma syna - Allana. Chłopak ma już 18 lat i praktycznie nie utrzymuje relacji ze swoim ojcem. Dariusz Krupa ubolewał ostatnio nad tym w rozmowie z "Faktem".

- To bardzo trudny temat, rozumiem, że Allan musiał bardzo to przeżyć, był chłopcem. Rozumiem, że może być na mnie zły, a nawet wściekły. Zadzwoniłem jednak i powiedziałem mu, że jestem, że go bardzo kocham i czekam, aż będzie gotów na rozmowę lub spotkanie - mówił tabloidowi.