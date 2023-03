Szczyt Rady Europejskiej w Brukseli. Mateusz Morawiecki: Mamy jeden z niższych poziomów długu publicznego

Mateusz Morawiecki potwierdził również ogromne pieniądze, jakie trafią do Polski z Europejskiego Funduszu Pokojowego za nasze wsparcie na rzecz wojny na Ukrainie.

"Udało się uzyskać wiele. W ślad za bronią, którą przekazaliśmy na Ukrainie, otrzymamy od UE rekompensatę. Będzie bardzo dobra i przydatna do Polski. Do Wielkanocy wyniesie łącznie do 300 milionów euro. Potem będzie to kolejne 500-600 mln w kolejnych miesiącach, ponieważ ustaliłem, że z Europejskiego Instrumentu Pokojowego, który jest też przeznaczony na zakup amunicji, lwia część trafi do Polski" - zapowiedział.