Tak zmieniał się Robert Lewandowski. Zobacz zdjęcia pokazujące metamorfozę najlepszego polskiego piłkarza Agnieszka Kowalko

Robert Lewandowski to zdecydowanie najlepszy i najbardziej rozpoznawalny polski piłkarz. Znają go kibice na całym świecie. Kapitan reprezentacji Polski przez lata przeszedł ogromną metamorfozę. Zobaczcie, jak wyglądała długa droga Roberta Lewandowskiego na szczyt, od występów w Zniczu Pruszków aż po transfer do słynnej FC Barcelony.