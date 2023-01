W razie wojny poszedłby na front, teraz chce odzyskać tytuł mistrza UFC. Jakie historie opowiedział nam Jan Błachowicz? Zobacz Instahistorie Izabella Matczak

Kiedyś występy przed kamerą traktował jako zło konieczne. Teraz nie dość, że je polubił to nawet zagrał w filmie u Patryka Vegi. Jan Błachowicz, były mistrz UFC w wadze półciężkiej po krótkiej przerwie wrócił do intensywnych treningów. Cieszyński książę chce odzyskać, to co stracił, a co znaczy dla niego tak wiele - mistrzowski pas. Jaką drogę będzie musiał przejść, aby znów wspiąć się na szczyt? Czas pokaże. Póki co, Błachowicz po prostu "robi swoje". Przy okazji wizyty w naszym studio Janek opowiedział nam wiele ciekawych historii, nie tylko tych związanych z jego sportową karierą. Koniecznie zobacz InstaHistorie.