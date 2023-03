W Ugandzie grozi kara śmierci za "ciężki homoseksualizm". Przepisy przyjęto niemal jednogłośnie

Grupa obrońców praw człowieka skupionych w Human Rights Watch (HRW) ostrzegła, że ustawa będzie naruszać prawa Ugandyjczyków.

– Jedną z ekstremalnych cech nowej ustawy jest to, że kryminalizuje ona ludzi po prostu za to, że są tym, kim są, jak również narusza prawa do prywatności, a także wolności słowa i stowarzyszeń, których przestrzeganie jest już (i tak) skompromitowane w Ugandzie – stwierdził Oryem Nyeko z HRW Uganda.