Włochy w szoku: nielegalni imigranci zbiorowo zgwałcili 13-latkę na oczach jej bezradnego chłopaka

Do tragicznego zdarzenia miało dojść w ubiegłym miesiącu. Policja w Katanii potwierdziła CNN, że siedmiu podejrzanych sprawców to imigranci z Egiptu. Trzech spośród nich ma mniej niż 18 lat.

Rząd Włoch reaguje na szokujące doniesienia

Tymczasem podczas wizyty w Katanii premier Meloni wyraziła solidarność z ofiarą gwałtu i jej rodziną.

- Państwo będzie tam i państwo zagwarantuje, że sprawiedliwości stanie się zadość

– powiedziała.

Podejrzanym z Egiptu wyznaczono adwokatów, chociaż jeszcze nie przyznali się do winy. Prokurator prowadzący tę sprawę postawił im już dodatkowe zarzuty związane z nielegalną imigracją, co potwierdził CNN Alessandro Fidone, prawnik wyznaczony przez sąd do reprezentacji dwóch podejrzanych. Ci, którzy ukończyli 18 lat i w związku z tym nie są już sklasyfikowani jako małoletni bez opieki, nie mieli już prawa przebywać w kraju, ponieważ Egipcjanie nie kwalifikują się do otrzymania azylu we Włoszech.