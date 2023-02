Wreszcie! Iga Świątek z pierwszym tytułem w 2023 roku. Amerykanka na łopatkach

Polka broniła w Doha tytułu sprzed roku, w drodze do finału pokonała dwie rywalki, Danielle Collins i Weronikę Kudiemrmientową. Z gry w ćwierćfinale z naszą reprezentantką wycofała się Belinda Bencić. Rywalizacja Igi Świątek z Jessicą Pegulą była siódmą w historii. Dotychczasowy bilans był korzystny dla liderki światowego rankingu 4-2, ostatni pojedynek tenisistki rozegrały między sobą w styczniu, podczas United Cup w Australii, Świątek przegrała z Amerykanką 2-6, 2-6.

Pierwszy set po myśli liderki rankingu WTA

Czternasty finał turnieju WTA w karierze Polki rozpoczął się bardzo dobrze dla raszynianki. Pierwszego gema wygrała "na sucho", w drugim potrzebowała dwóch break-pointów, by po raz pierwszy przełamać o osiem lat starszą rywalkę i wyjść na prowadzenie 2-0. Dwa kolejne gemy to zdecydowanie lepsza gra Peguli, Amerykanka doprowadziła do remisu 2-2. Iga Świątek nie zamierzała jednak oddawać pola klasyfikowanej na czwartym miejscu w rankingu WTA przeciwniczce, ponownie zwyciężyła dwa gemy z rzędu, obejmując prowadzenie 4-2. W pierwszym secie Pegula zdołała wygrać jeszcze tylko jednego gema. 21-letnia Polka kontrolowała przebieg wydarzeń na korcie, pewnie zwyciężając tę partię 6-3. Pierwszy set, w którym Pegula postawiła reprezentantce Polski trudne warunki trwał trzydzieści siedem minut.