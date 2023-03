Zamieszki we Francji. Internauci porównują kraj do popularnego mema - WIDEO Damian Kelman

Sytuacja we Francji jest obecnie nieciekawa, ale część internautów dostrzega podobieństwo do popularnego mema. PAP/EPA

We Francji w ostatnim czasie jest gorąco - dosłownie i w przenośni. Wielu mieszkańców wyszło na ulice, by protestować przeciwko decyzji o podwyższeniu wieku emerytalnego. Niektóre demonstracje przyjęły agresywną formę, dochodziło do podpaleń. Obok tego wszystkiego nad Sekwaną toczy się jednak również zwykłe, codzienne życie. Kontrast, który widać na niektórych nagraniach, sprawia, że Francja jest porównywana do popularnego w sieci mema.