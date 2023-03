Francuzi są wściekli na Macrona. Porównują go do Ludwika XIV

Liczba protestujących z dnia na dzień rośnie, ale prezydent nie ustępuje. Nakazał nawet premierowi użyć specjalnych uprawnień do ominięcia parlamentu, zamieniając już jątrzący się spór w kryzys polityczny i instytucjonalny.

Francuzi nie składają broni, chcą, by decyzję Emmanuela Macrona o przepchnięciu przez parlament reformy emerytalnej bez głosowania cofnięto.

Macron jak "Król Słońce"

- Mamy dość prezydenta, który myśli, że jest Ludwikiem XIV, który nie słucha, który myśli, że tylko on wie, co jest dobre dla tego kraju – mówił Michel Doneddu, 72-letni emeryt z paryskiego przedmieścia.

Miał tabliczkę z napisem „Jupiter, ludzie sprowadzą cię z powrotem na Ziemię”, nawiązując do pseudonimu używanego przez krytyków aroganckiego zachowania Macrona.

Wykorzystali drogę na skróty

Wykorzystanie przez premier Élisabeth Borne artykułu 49.3 konstytucji do przeforsowania reformy emerytalnej przez parlament bez głosowania, rozwścieczyło Francuzów. Mówią tak: stawką jest nasza demokracja. Dochodzi do starć, pali się opony i wali kamieniami w policję. Macron dolał oliwy do ognia, mówiąc, że jest gotów zaakceptować niepopularność, bo ustawa jest „konieczna” i „leży w interesie kraju”.