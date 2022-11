A taki piękny papież był, czyli kogo krytykuje lewica

Papież Franciszek, proszę wybaczyć kolokwializm, znowu „przeszedł samego siebie”. Tym razem zaczął snuć dywagację na temat narodu rosyjskiego i jego specyfiki. Jak mogliśmy się dowiedzieć, Franciszek „ma wielki szacunek dla narodu rosyjskiego i rosyjskiego humanizmu”. Przytoczmy szerzej wypowiedź papieża. „Uderza mnie okrucieństwo, które nie jest charakterystyczne dla narodu rosyjskiego, być może dlatego, że naród rosyjski jest wspaniałym narodem. To okrucieństwo najemników, żołnierzy, którzy wyruszają na wojnę w poszukiwaniu przygód”. Następnie dodał, że bardzo kocha oba narody, dziś splecione wojną, zarówno ukraiński, jak i rosyjski.

Rosyjski humanizm? Najlepiej zrozumieć go na Ukrainie

Pastwić się nad wypowiedzią papieża można na wiele sposobów. Czy naprawdę moment, w którym ujawniane są na Ukrainie kolejne zbrodnie na cywilach, odkrywane masowe groby i kolejne dowody na powszechność stosowania tortur, jest właściwy, by zachwycać się narodem, którego przywódca ten kraj właśnie zaatakował? Czy naprawdę refleksje o pięknie rosyjskiego narodu nie mogą poczekać do momentu, w którym Rosja przestanie mordować ukraińskie dzieci i bombardować przedszkola oraz szpitale? W końcu, czy nie moglibyśmy od papieża, w obliczu skali zła, rozpętanego przez Moskwę, oczekiwać czegoś więcej, bardziej stanowczego komentarza niż opowieści o tym, jak to Franciszek kocha „oba narody”? Zresztą, niezależnie od „momentu”, wypowiedź Franciszka jest bardzo dyskusyjna, o ile nie, po prostu, głupia. Próba rozdzielenia aktualnej władzy w Moskwie od społeczeństwa nie wytrzymuje konfrontacji z badaniami. Te pokazują wyraźnie, jak wielka jest akceptacja dla zbrodniczej polityki Putina.