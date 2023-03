AIR SHOW wraca do Radomia po pięciu latach przerwy. Mariusz Błaszczak: W tym roku pod hasłem „Niezwyciężeni w przestworzach”

AIR SHOW 2023 w Radomiu

Na lotnisku w Radomiu (42 Baza Lotnictwa Szkolnego) wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak zaprezentował informacje dotyczące Międzynarodowych Pokazów Lotniczych AIR SHOW 2023 organizowanych pod hasłem „Niezwyciężeni w przestworzach”.

– Dziś ze mną są piloci. To są ludzie, których można nazwać mianem „Niezwyciężeni w przestworzach”. To są piloci, którzy uczestniczyli i uczestniczą w różnego typu misjach, np. w misji Air Policing. W ubiegłym roku przez 4 miesiące polskie F-16 strzegły nieba nad Litwą, a polskie samoloty wykonały ponad 100 misji. Nasi piloci są aktywni również, jeśli chodzi o misje humanitarne, np. transport organów do transplantacji w ramach „Akcji Serce”. Nasi piloci wykorzystują wojskowe statki powietrzne, żeby wspierać służbę zdrowia. A więc to bardzo szeroka gama misji, które wykonują polscy piloci. Jesteśmy z nich dumni – powiedział wicepremier, szef MON.