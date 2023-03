Andrzej Duda udzielił wywiadu francuskiej telewizji. "We Francji wojna jest sprawą dość abstrakcyjną"

Andrzej Duda we francuskiej telewizji. Apeluje o więcej pomocy dla Ukrainy

"Apelujemy do Francji, tak jak do wszystkich naszych sojuszników, by pomocy dla Ukrainy przekazywać jak najwięcej. Jest bardzo ważne, aby Ukraina obroniła się przed rosyjską agresją" - powiedział w piątek wieczorem w wywiadzie dla francuskiej telewizji LCI prezydent Polski Andrzej Duda.

"Dziś obywatele ukraińscy stanowią 5 proc. polskiego społeczeństwa"

„Przypuszczam, że we Francji kwestia wojny, która obecnie toczy się na Ukrainie, tuż za naszą granicą, jest sprawą dosyć abstrakcyjną – to jest po prostu bardzo daleko. Ale my w Polsce mamy w tej chwili 1,6 mln oficjalnie zarejestrowanych uchodźców z Ukrainy – ludzi, którzy uciekli przed wojną” – zauważył Duda. „Dzisiaj obywatele ukraińscy stanowią 5 proc. polskiego społeczeństwa” – dodał.

Prezydent przypomniał, że Polska z jednej strony twardo stoi na straży własnego bezpieczeństwa i wspomaga Ukrainę, która „została w sposób niesprawiedliwy i zbrodniczy napadnięta”, z drugiej zaś reaguje na wypadki „w sposób niezwykle wyważony i ostrożny”. W tym kontekście Duda przypomniał spokojną reakcję na wybuch w Przewodowie w woj. lubelskim przy granicy z Ukrainą, włącznie ze zbadaniem wszystkich okoliczności zdarzenia, aby niepotrzebnie nie sprowokować konfliktu.

Duda o powrocie rosyjskiego imperializmu

„Jest bardzo ważne, aby Ukraina obroniła się przed rosyjską agresją. Niestety, jest to powrót rosyjskiego imperializmu na scenę polityczną – nazywamy go w tej chwili neoimperializmem. Rosja chce przywrócić swoją dawną strefę wpływów, chce panować nad innymi narodami” – stwierdził polski prezydent.

Dlatego w jego ocenie dla Polski tak ważne jest wzmacnianie potencjału wojskowego. „Realizujemy to w tej chwili, rzeczywiście dokonując zakupu broni z różnych kierunków, starając się, żeby była to broń jak najlepsza, nowoczesna i żeby jak najszybciej znalazła się w posiadaniu naszej armii” – dodał.

Społeczność międzynarodowa musi być stanowcza wobec Rosji – ocenił Duda, podkreślając, że nie ma pozwolenia na zmianę granic, które sięgają II wojny światowej. „Dlatego właśnie tak bardzo groźne jest to, co w tej chwili robi Rosja, łamiąc prawo międzynarodowe, napadając na Ukrainę w 2014 roku, ponawiając atak w 2022 roku, próbując okupować ziemie Ukrainy, mordując ludzi, burząc domy, porywając dzieci. Są to zbrodnie, za które winnych należy ukarać” – dodał.

Prezydent potwierdził przekazanie Ukrainie myśliwców

Głowa polskiego państwa potwierdziła przekazanie Ukrainie 4 myśliwców MiG-29. W sumie ma tam trafić kilkanaście maszyn. Prezydent stwierdził również, że Polska jest gotowa szkolić ukraińskich pilotów na samolotach F-16. „Mam nadzieję, że Ukraina – jeżeli będzie atakowała jakieś cele – zrobi to wyłącznie po to, aby się bronić, by zneutralizować obiekty o charakterze wojskowym, z których następuje atak czy też przemieszczenie sprzętu wojskowego przeciwko Ukrainie” – zaznaczył prezydent.

Polska z uwagą obserwuje krótki odcinek graniczny pomiędzy Polską a Litwą, niedaleko granicy z Białorusią i rosyjskim obwodem kaliningradzkim, który mógłby być celem prowokacji rosyjskiej – stwierdził Duda, choć jednocześnie nie wierzy w pełnoskalowy atak rosyjski przeciwko NATO.

Cele UE i NATO

„Naszym celem jako Unii Europejskiej i NATO jest uczynić wszystko, by Rosja zaprzestała agresji, by na powrót zaczęła respektować zasady prawa międzynarodowego, które od 2014 roku systematycznie łamie” – powiedział prezydent.

Stwierdził, że bardzo by chciał mieć za wschodnią granicą „Rosję, która jest normalnym, spokojnym, uczciwym państwem demokratycznym, które chce żyć w pokoju z sąsiadami, chce się rozwijać gospodarczo, chce wspólnie budować pomyślność swoją i swojego społeczeństwa”, ale dziś jest to Rosja agresywna i imperialistyczna.

„Więzi euroatlantyckie i silna obecność Stanów Zjednoczonych – polityczna, a także militarna – są gwarancją stabilności i bezpieczeństwa. I my dzisiaj do świata tych gwarancji właśnie chcemy należeć. Stąd mówię: tak, więcej więzi euroatlantyckich, tak, proszę bardzo, ta obecność Stanów Zjednoczonych przechodząca w efekcie także w relacje gospodarcze jest dla nas pozytywna” – powiedział Duda.

Źródło: Polska Agencja Prasowa