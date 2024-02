Andrzej Grajewski „Bez znieczulenia”. Za wysokie progi w Lidze Narodów. A ekstraklasa ruszyła z kopyta. Z wyjątkiem Rakowa i jego trenera

Bo z jednej strony mamy grupę, która finansowo nie jest zbyt atrakcyjna, przecież nawet Portugalia - zwłaszcza że nie wiadomo, jakie będą dalsze losy Cristiano Ronaldo w tej kadrza - nie jest szczególnym magnesem dla polskich kibiców. Natomiast z tej drugiej strony, tej sportowej, to są w komplecie drużyny (łącznie ze Szkocją), które w tej chwili grają lepiej od nas; Chorwacja i Portugalia nawet zdecydowanie lepiej.

Oczywiście, większość fanów Biało-Czerwonych tuż po losowaniu zarezerwowała co najmniej trzecią lokatę dla polskiej drużyny, bo taki już mamy charakter, a narodowy entuzjazm tuż po losowaniu jest nową świecką tradycją, ale żeby była to prognoza realna - musielibyśmy mieć jakościowo inny zespół. Lepszy. Nie zapominajmy, że będziemy walczyć o pozostanie w Dywizji A Ligi Narodów, czyli najwyższej. Niestety, w mojej ocenie to w tym momencie zbyt wysokie progi.