Andrzej Kraśnicki rezygnuje. Radosław Piesiewicz jedynym kandydatem na prezesa PKOl?!

Potwierdziły się doniesienia Polska Press o najprawdopodobniej tylko jedynym kandydacie w wyborach na prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Podczas Walnego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego 22 kwietnia wystartuje w nich na pewno Radosław Piesiewicz, prezes Polskiego Związku Koszykówki i Polskiej Ligi Koszykówki. Obecny szef PKOl Andrzej Kraśnicki ogłosił właśnie, że nie będzie się ubiegał o trzecią kadencję, a swoje poparcie przekaże właśnie Radosławowi Piesiewiczowi. 23 marca upływa termin zgłaszania kandydatów. Nic nie wskazuje na to, aby pojawił się jeszcze jeden kandydat w wyborach na szefa PKOl.

Andrzej Kraśnicki: Musza dojść do kierownictwa PKOl ludzie młodzi i sprawni

- Niezwykle ważne dla Polskiego Komitetu Olimpijskiego jest, abyśmy szanowali wartości, które pielęgnujemy od wielu lat. Do sformułowań szybciej, mocniej, doszło także razem. Moja decyzja wynika z wielu powodów. Jest bardzo przemyślana, nie była łatwa, ale na pewno jest słuszna. Jeżeli nasza społeczność olimpijska uzna, że mogę być przydatny, to po 22 kwietnia będę dalej w ruchu olimpijskim. Zrobię wszystko, aby polski sport osiągał kolejne sukcesy. Miałem możliwość rozmowy z Radosławem Piesiewiczem i nie chcę podzielić środowiska. Po głębokiej analizie, wszystko przemyślałem, nie da się ukryć, że mam też swoją kategorię wiekową. Czas na nowe pokolenie, na zmiany, na inne spojrzenie. Muszą dojść do kierownictwa ludzie młodsi, sprawni, a ja będę ich wspierał - powiedział na specjalnie zwołanej dziś konferencji po posiedzeniu zarządu PKOl Andrzej Kraśnicki.