Beach Pro Tour. Rozpoczyna się walka o igrzyska olimpijskie w Paryżu

Bryl i Łosiak do turnieju elity w Dausze podejdą po wywalczeniu srebrnego medalu w rozgrywkach oficjalnie zamykających miniony sezon - Beach Pro Tour Finals z udziałem dziesięciu najlepszych drużyn ostatniej edycji rozgrywek, który również odbył się w Katarze.

"Jesteśmy bardzo zadowoleni. Srebrny medal pokazuje, że jesteśmy na dobrej drodze, że wszystko, co robimy na treningu, na siłowni, na treningach motorycznych - jest przemyślane i idzie naprawdę w dobrym kierunku. A wynik to potwierdza. Wszystko, co się dzieje bardzo nas cieszy" - podkreślił Bryl, cytowany na oficjalnej stronie PZPS.