Berlinale 2023. Znamy laureatów. Jaki obraz zdobył nagrodę Złotego Niedźwiedzia dla najlepszego filmu?

Berlinale 2023 rozpoczęło się 16 lutego. 73. edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Berlinie otworzył film Amerykanki Rebekki Miller "She Came To Me". Zagrała w nim m.in. Joanna Kulig. Oficjalnie festiwal zakończy się w niedzielę 26 lutego, jednak już dziś poznaliśmy laureatów.