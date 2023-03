Co ze zdrowiem Igi Świątek? Jest komunikat ze sztabu. Wymowne słowa

– Wiecie, że podczas turnieju w Doha i po nim zmagałam się z ostrą infekcją. Byłam dopuszczona do gry, ale silny epizod kaszlowy doprowadził do urazu żebra. Z zespołem staraliśmy się poradzić sobie z tym i pozwolić mi na grę tak długo, jak to było dla mnie bezpieczne – napisała kilka dni temu Iga Świątek na Twitterze.

Iga Światek: To bardzo trudna decyzja

– To bardzo trudna decyzja, ale zdrowie jest najważniejsze… Mimo tych trudności jestem wdzięczna, że to pierwszy problem zdrowotny od dawna i że tak długo rywalizowałam w pełni sprawna. Ale taki jest sport… Czasami dzieją się rzeczy poza naszą kontrolą. Pora to zaakceptować i wrócić do pełni zdrowia tak szybko, jak to możliwe – podsumowała numer jeden rankingu WTA.