Czy Prawo i Sprawiedliwość wygra wybory do Senatu? Stanisław Karczewski: Jestem o tym przekonany. Będziemy mieć 51 mandatów plus

Karczewski podsumowuje X kadencję Senatu

Senator PiS wskazał, że „Senat X kadencji przejdzie do historii jako Senat zarządzany przez marszałka, który ponad 900 dni ukrywał się za immunitetem”. – Nie miał na tyle odwagi, postąpił tchórzliwie i nie zrzekł się immunitetu. Każdy honorowy człowiek, każdy honorowy senator, a tym bardziej marszałek, powinien się zrzec immunitetu. Mam o to olbrzymi żal i pretensje do pana marszałka, który w moich oczach po tych wszystkich wydarzeniach stracił wszystko – powiedział.

Czy PiS wygra wybory do Senatu?

Pytany, jak ocenia szanse na to, że PiS wygra wybory do Senatu, Stanisław Karczewski odpowiedział, że jest o tym przekonany. – Nie będzie to duża przewaga, ale będzie. Uważam, że zdobędziemy 51 mandatów plus – dodał.