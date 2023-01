Dawid Kubacki nie jest już liderem PŚ. Powód do niepokoju? Tomasz Pochwała specjalnie dla nas: Każdy może mieć chwilowy dołek

Dawid Kubacki nie jest już liderem klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Polak stracił prowadzenie po konkursach lotów w austriackim Bad Mitterndorf. To powód do niepokoju, że z formą najlepszego obecnie polskiego zawodnika zaczyna się dziać coś złego? Na skoczni Kulm zajął odpowiednio 10. i 17. miejsce.

Nie ma się co martwić. Zawodnicy mieli trudne warunki, nie łatwo było dostosować swój rozbieg do warunków pogodowych. W pierwszych dniach wiał mocny wiatr z przodu, kto sobie nie poradził w locie nad 130-140 metrem i nie był przeciągnięty z szybkością, musiał się liczyć z gorszymi skokami. Niektórzy skakali po 130, niektórzy po prawie 240 metrów. Poza tym, każdy ma prawo mieć czasami lekkiego dołka, może mieć wzloty i upadki. Czasami w skokach narciarskich forma wzrasta z dnia na dzień, tak samo szybko potrafi gdzieś ulecieć.