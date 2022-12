Dorota Kania, red. nacz. Polskapress: Katargate a sprawa Polski

Warto przypomnieć, że Eva Kaili publicznie opowiadała się za praworządnością: jej wystąpienia dotyczyły Polski, którą otwarcie atakowała. Od sześciu lat wspólnie z innymi europosłami, także z polską opozycją głosowała za rezolucjami wymierzonymi w nasz kraj, m.in. tymi, które powstały z inicjatywy polskich eurodeputowanych Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów, do którego należą Robert Biedroń, Leszek Miller, Włodzimierz Cimoszewicz czy Marek Belka. Jest to druga co do wielkości frakcja w Parlamencie Europejskim, po Europejskiej Partii Ludowej, której posłowie razem głosują przeciwko Polsce.