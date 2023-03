Dyrektor TVP World Filip Styczyński: Chcemy być Robertem Lewandowskim polskich mediów

Rozmowa z dyrektorem TVP World

Nasza oglądalność jest generowana niemal w stu procentach poza granicami Polski. Nasze główne kierunki to właśnie Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, i tam chcemy docierać, i docieramy, do środowisk opiniotwórczych, czy z prawa, czy z lewa. Intelektualiści, dziennikarze zawsze chętnie z nami rozmawiają. Również dlatego, że wiedzą, że generujemy olbrzymie zasięgi.

Filip Styczyński: Chcemy być Robertem Lewandowskim polskich mediów

Co można nazwać największym sukcesem stacji i jakie są dalsze cele?

Wzrasta nasza jakość, coraz więcej osób chce dla nas pracować. Muszę przyznać, że chciałbym, by TVP World było Robertem Lewandowskim polskich mediów. Chodzi mi o to, że niezależnie od wewnętrznych sporów w Polsce, panuje pewien konsensus co do tego, jak chcemy przedstawiać Polskę za granicą. Chcemy mówić o niej dobrze, poza tym ludzie są zafascynowani naszym krajem.